Hezarfen Manisa Projesi Açılış ve Protokol Töreni

31.10.2019 17:12

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, "Fikri varlıklar artık, işletmeler ve ülkeler için en önemli varlıklar haline geldi." dedi.

TÜRKPATENT, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile Manisa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü iş birliğiyle KOBİ'lerin yenilik kapasitelerinin artırılması amacıyla yürütülecek Hezarfen Manisa Projesi'nin açılış ve protokol töreni, Manisa Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Habip Asan, sınai mülkiyet başvurularının son 20 yılda çok büyük bir hızla arttığına dikkati çekerek Manisa'nın bu konuda Türkiye'de önde olan bir il olduğunu söyledi.

Sınai mülkiyet başvurularının artık, ülkeler için önemli değerler olarak görüldüğünü vurgulayan Asan, "Fikri varlıklar, yani maddi olmayan varlıklar artık, işletmeler ve ülkeler için en önemli varlıklar haline geldi. Bundan 40 sene öncesiyle mukayese ettiğimiz zaman, bugün bir işletmenin toplam varlıkları içerisinde gayri maddi fikri varlıklarının oranının, yüzde 80'lerin üzerine çıktığını görüyoruz. Oysa bu oran, 70'li yıllara baktığımızda, yüzde 20'lerin altındaydı." diye konuştu.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, 21. yüzyılın çok hızlı bir değişimi, dönüşümü içinde barındırdığını dile getirdi. Bu değişim ve dönüşümün iyi takip edilmesi gerektiğine işaret eden Deniz, "Artık çağımız, sadece bilgi çağı değil, bilginin teknolojiye evrildiği, markanın, patentin ve inovasyonun ön plana çıktığı bir dönemdir." ifadelerini kullandı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz da KOBİ'lerin inovasyon kapasitesini arttırmak amacıyla başlatılan projenin, KOBİ sınıflandırmasına giren işletmelere, büyük bir işletmeye ve markalaşmaya doğru yol açacağına inandığını söyledi.

Yılmaz, projenin ayrıca KOBİ'lere yenilikçi ürün ve hizmetleri keşfetme yönünde de katkı sağlayacağına dikkati çekerek, "Bu proje ile 'bin bilim' anlamına gelen Hezarfen ile binlerce yeni icadın ortaya çıkacağını umut ediyorum. Ar-Ge'ye önem veren milletler ve toplumların, hepimizin gözlemlediği üzere, sanayilerinin, sağlık, eğitim ve ordu sistemlerinin, diğer ulusların önünde gelmesinde bir temel oluşturuyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından TÜRKPATENT, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İmza töreninin ardından Manisa'da en fazla sınai mülkiyet başvurusu yapan firmalara plaket verildi.

Kaynak: AA