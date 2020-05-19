Heykeltıraşlar gelemeyince iş ustalara kaldı
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Heykeltıraşlar gelemeyince iş ustalara kaldı

ANTALYA'da her yıl mayıs ayında açılan Uluslararası Antalya Kum Heykel Müzesi'nin sezon açılışı, koronavirüs salgını nedeniyle 1 Haziran'a ertelendi.

Heykeltıraşlar gelemeyince iş ustalara kaldı
19.05.2020 08:15 | Son Güncelleme: 19.05.2020 08:15

ANTALYA'da her yıl mayıs ayında açılan Uluslararası Antalya Kum Heykel Müzesi'nin sezon açılışı, koronavirüs salgını nedeniyle 1 Haziran'a ertelendi. Uçuş yasağı nedeniyle yabancı heykeltıraşlar gelemeyince yıpranan heykellerin onarımını duvar ve sıva ustaları ile Türk heykeltıraşlar yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle açılışı bir ay ertelenen Uluslararası Antalya Kum Heykeller Müzesi, bir önceki yılın konseptiyle hizmete girecek. Heykelleri yapacak sanatçılar, pandemi nedeniyle tüm uçuşların iptal edilmesi nedeniyle Antalya'ya gelemedi. Bu nedenle heykellerin kış aylarında yağmur ve rüzgardan dolayı yıpranarak erozyona uğrayan kısımlarının onarım işleri, duvar ve sıva ustalarına kaldı. Yıkılan ve kopan yerleri dolduran ustalar, ince detaylar için heykelleri Türk heykeltıraşlara teslim etti.

Kum Heykel Müzesi Direktörü Cem Karaca, son rötuşların ardından alanı ziyarete açacaklarını söyledi. Cem Karaca, "20 ülkeden gelen heykeltıraşlarla her yıl farklı bir temayı işleyerek festivalimizi sezona hazırlıyorduk. Fakat bu yıl yaşadığımız koronavirüs salgını nedeniyle sanatçılarımızı Antalya'ya getiremedik. Sanatçılarımızın bazıları kıtalararası seyahat yapıyordu, onların bu sezon buraya gelerek heykel yapma imkanları görünmüyor. Geçen yılın teması heykelleri restore ederek bu yıla hazırlıyoruz. 2019 yılında temamız 'Dünya Harikaları, Mitoloji ve Deniz Efsaneleri' olarak gerçekleşmişti. Bu yıl aynı heykelleri sergileyeceğiz. 10 bin metrekare alanda 200'ün üzerinde heykelimiz bulunuyor. Bugün itibariyle restorasyon başladı, 3 haftaya tamamlamayı planlıyoruz. Koronavirüs önlemlerini aldıktan sonra kapımızı ziyarete açacağız. Festivalin açık havada olması da bizim için bir avantaj" diye konuştu.FESTİVALİN DAİMİ HEYKELİ ATATÜRK RESTORE EDİLDİ

Festivalin daimi heykeli ise 80 ton kum kullanılan, 7 metre uzunluğundaki Atatürk büstünün restorasyonu tamamlandı. Yıpranan heykel tamamen onarılarak sergiye hazır hale getirildi. Litvanyalı heykeltıraş Karlis Lle tarafından yapılan büstün restorasyonunu ise önce ustalar, sonra Türk heykeltıraşlar yaptı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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