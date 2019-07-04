Heykeltıraşın Çektiği Aşık Etme Garantili 12 Dansçı Fotoğrafı

Fotoğraf ve dansın birleştiği sanatsal fotoğrafların güzelliğini bilenler, buna bir heykeltıraşın dokunuşları da eklendiğinde oluşabilecek eserleri biraz olsun tahmin edebilirler. Vadim Stein ise bu tahminlerinizin ötesine geçmiş. Hem dansçıları konumlandırması hem de fotoğraf açılarıyla yaşayan heykeller tasarlamış da denilebilir.

Rusya'da yaşayan Ukraynalı heykeltıraş estetik açıdan yakaladığı başarıyla Facebook'ta 25.000'den fazla hayrana sahip. Fotoğrafların dünyasında kaybolmaya hazırsanız buyrun:

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G: Boredpanda