Heykeltıraş Yaman Civan mezarı başında anıldı
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Heykeltıraş Yaman Civan mezarı başında anıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık heykeltıraş Yaman Civan'ı mezarı başında anarak, sanatçının yaptığı eserler ve kişiliğinin genç kuşaklara örnek olacağını söyledi.

Heykeltıraş Yaman Civan mezarı başında anıldı
02.06.2020 13:51 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:54

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık heykeltıraş Yaman Civan'ı mezarı başında anarak, sanatçının yaptığı eserler ve kişiliğinin genç kuşaklara örnek olacağını söyledi.

Kdz. Ereğlili ünlü sanatçı Yaman Civan, vefatının birinci yılında şehir mezarlığındaki kabri başında anıldı.

Anma programına Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, başkan yardımcıları, daire müdürleri, Yaman Civan'ın kızı İkbal Civan ve yakınları katıldı. Civan'ın kabrine karanfiller bırakılmasının ardından, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Civan'ı rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Karadeniz Ereğli'nin yetiştirdiği büyük sanatçı Yaman Civan'ın aramızdan ayrılmasının üzerinden bir yıl geçti. Bugün burada kendisini büyük bir saygı ve rahmetle anıyoruz. Yaman Civan gibi büyük bir sanatçının eserleri, sanatçı kişiliği, üretkenliği kendisinden sonra gelecek genç kuşaklara örnek olacaktır.

Kendisi, bu şehre ve ülkeye iz bırakmış, halka mal olmuş büyük bir sanatçıdır. Biliyorsunuz geçen yıl, sanatçımızın eserlerinin şehrimizin bir parçası haline gelmesi için Kent Müzesi'nde özel bir bölüm oluşturduk. Ayrıca sanatçının Ereğli rölyefi belediye binasında sergileniyor. Genç kuşakların Yaman Civan'ı ve eserlerini tanımasını ve örnek almasını istiyoruz" dedi.

Yaman Civan Kimdir?

Karadeniz Ereğli'de 6 Haziran 1940'da doğdu. Babası Denizci Mehmet Halil, annesi Nazife Civan. Üç kardeşin en büyüğüydü. Eğitimine Alemdar İlkokulu'nda başladı. Erkek Sanat Enstitüsünden 1959'da mezun olduktan sonra Karabük Akşam Tekniker Okulu Makine Bölümü'ne devam etti. 1960'ta Yedek Subay Öğretmen olarak Kayseri'de Süksün Köyü'nde öğretmenliğe başladı. Okul dışında küçük bir odada da sıcak-soğuk demir işleri yapılabilen bir atölye kurdu. Plastik sanatlara özellikle de heykele olan ilgisi giderek arttı. Köydeki okulun bahçesine bir Atatürk heykeli yaptırılması kararı alınınca buna talip oldu. 3 metrelik, 5 ton ağırlığındaki taştan keski ve çekiç ile başarıyla bir Atatürk heykeli yonttu. Kendi ifadeleriyle, açılış töreninde kopan alkışın sesi ona hayatı boyunca çalışma şevki ve aşkı vermişti. Bu iş için kaymakamlıktan aldığı takdirnameyi ömrü boyunca sakladı.

1962'de Karadeniz Ereğli'ye döndü, bir yandan heykel çalışmalarını sürdürdü, diğer yandan Erdemir'de 25 yıl çalıştı. Sanatçı pek çok esere imza attı. Çilek Kadın heykeli Ereğli'nin simgeleri arasındadır. Ereğli'deki ilk atölyesini 1968'de Yalı Caddesi'nde açan Civan, 1974'te baba evine taşındı. Orada çok çeşitli heykel ve rölyef çalışmaları yaptı ayrıca çelik heykel türündeki büyük, ağır tonajlı eserlerini de Erdemir Montaj Atölyesi'nde tamamladı. Figüratif ağırlıklı eserlerinin hepsinin ayrı bir hikayesi vardır. Bazıları Ereğli'yi süslemekte, bazıları özel koleksiyonlarda Ereğli dışında müzelerde bulunmaktadır. Hayatı boyunca sanatın her alanıyla ilgilenen Sanatçı Yaman Civan 2 Haziran 2019 tarihinde geriye çok sayıda eser bırakarak aramızdan ayrıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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