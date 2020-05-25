Heykeltıraş Remzi Doğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Heykeltıraş Remzi Doğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye

İzmirli Ressam ve Heykeltraş Remzi Doğan, 65 gün boyunca evinde kalarak ürettiği 150 mini heykelle evinin salonunu adeta panoramik askeri müzeye dönüştürdü.

Heykeltıraş Remzi Doğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye
25.05.2020 11:33 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:37

İzmirli Ressam ve Heykeltraş Remzi Doğan, 65 gün boyunca evinde kalarak ürettiği 150 mini heykelle evinin salonunu adeta panoramik askeri müzeye dönüştürdü. Remzi Doğan, yaptığı müzeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istediğini söyledi.

İzmir'de yaşayan Ressam ve Heykeltıraş Remzi Doğan, 65 yaş üstü için gelen sokağa çıkma yasağı süresi boyunca evinde kaldı. Bu süreçte evinde de boş durmamayı tercih eden Remzi Doğan, evinin salonunu adeta mini bir müzeye çevirdi. Yerli ve milli uçak MMU, Milli uçak gemisi TCG Anadolu, Atak helikopteri, İHA ve ANKA gibi birçok askeri silah ve araçları heykelleştiren Doğan, 65 gün içinde 150 figürden oluşan heykelleri bir araya getirerek panoramik bir müze oluşturdu. Yaptığı müzenin her ayrıntısını dantel gibi işlediğini belirten Doğan, dünyada ilk olduğunu söylediği çalışmasının bir hikayesi olduğunu da söyledi.

Yaptığı müzeye "Dağların Aslanları" ismini verdi

Türkiye'nin son yıllarda gelişen savunma ve silah sanayisini ve bu araçlarda ve silahlarda kat ettiği yolu resmetmek isteğiyle bu yola çıktığını söyleyen Doğan, "Dünya, gözünü Anadolu topraklarına, güzel vatanımın üzerine çevirdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve İçişleri Bakanlığının yurt içi ve yurt dışında sürdürdüğü güvenlik operasyonlarındaki başarıları göğsümüzü kabarttı. Bu başarılarının hiçbir ülkede örneği yoktur ve hiçbir ülkeye de nasip olamayacak başarılardır. Bu amaçla yola çıkarak neler üretebilirim dedim ve işimi yapmaya çalıştım. Eşimin örgü için kullandığı şişleri, hatta çöpten bulduğum malzemeleri kullanarak 'Dağların Aslanları' adını verdiğim müzemi şehitlerimizin anısına yaptım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edecek

Evde kalınarak da bir şeyler üretilebileceğini vurgulayan Doğan, "Her bir obje için çalışırken, sağlıkçılarımızın kahramanlıkları da hiç aklımdan çıkmadı. Onların çabaları ve başarıları adeta tüm objelere yansıdı. İnşallah yakında sağlıkçılarımızın dünyaya örnek olan çalışmalarını da panoramaya dökeceğim. Askeri alanda ve sağlık alanındaki başarıların en büyük kahramanları elbette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dır. Bu panoramik müzemi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edeceğim. İnşallah bu başarıların devamı gelir ben de daha fazla üretirim. En büyük hayalim sarayın bir köşesinde dünyada örneği olmayan bir müzeyi hayata geçirmek" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Haber
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti Haber
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek Haber
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8...
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı Haber
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu Haber
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Cem Uzan torun sahibi oldu Haber
Cem Uzan torun sahibi oldu
Milli boksör, birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdükten sonra 'Gözünüz aydın' tweeti atmış
Milli boksör, birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdükten sonra "Gözünüz aydın" tweeti atmış
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Diyarbakır polisi, terör örgütü PKK'nın Ramazan Bayramı'nı kana bulama planlarını suya düşürdü
Diyarbakır polisi, terör örgütü PKK'nın Ramazan Bayramı'nı kana bulama planlarını suya düşürdü
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Kar fırtınası mayıs ayında can aldı; 70 yaşındaki çoban, evinden 4 kilometre uzakta ölü bulundu
Kar fırtınası mayıs ayında can aldı; 70 yaşındaki çoban, evinden 4 kilometre uzakta ölü bulundu
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara seslendiği konuşmasında dünyaya Filistin mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara seslendiği konuşmasında dünyaya Filistin mesajı verdi
Ekipler, leylek yuvasında çıkan yangını söndürmek için seferber oldular
Ekipler, leylek yuvasında çıkan yangını söndürmek için seferber oldular
Galatasaray Belhanda ve Feghouli ile yollarını ayırıyor
Galatasaray Belhanda ve Feghouli ile yollarını ayırıyor
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı...
Kumar borcu nedeniyle pompalı tüfekle annesini rehin aldı
Kumar borcu nedeniyle pompalı tüfekle annesini rehin aldı
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı
Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı
Kaza yapan sürücü, 'Gazeteciyim' diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı
Kaza yapan sürücü, "Gazeteciyim" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
'Tutkunlar Çetesi'nin sosyal medyadaki dayak görüntüsüne 3 gözaltı
"Tutkunlar Çetesi"nin sosyal medyadaki dayak görüntüsüne 3 gözaltı
Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı
Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı
İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım
İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Hande Ataizi Gülçin Ergül Onur Büyüktopçu
Spor Can Bartu Arda Turan Rıza Çalımbay Ivan Obradovic Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Bayram Ankara Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Heykeltıraş Remzi Doğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 11:37:18. #1.15#
title