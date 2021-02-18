Heykelleri balyozla kıran şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Heykelleri balyozla kıran şüpheli yakalandı

18.02.2021 16:53 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:57
Heykelleri balyozla kıran şüpheli yakalandı

ANTALYA'da geçen ay Akdeniz Kent Park'ta 4 heykelin yüzleri ve parmaklarını balyozla kırdığı iddia edilen S.B. yakalandı.

ANTALYA'da geçen ay Akdeniz Kent Park'ta 4 heykelin yüzleri ve parmaklarını balyozla kırdığı iddia edilen S.B. yakalandı. S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Akdeniz Kent Park'taki 4 heykel, 17 Ocak günü tahrip edildi. Heykellerin yüzleri ve parmakları kırılıp, parçalandı. Polis ekipleri, olay yeri çevresini ve şüphelinin heykellerin bulunduğu alana geliş-gidiş istikametini gören yaklaşık 20 güvenlik kamerası ile Mobese kamerası görüntülerini inceledi. İncelemede, şüphelinin saat 11.00 sıralarında elinde balyoz ile gelerek heykellere zarar verdiği belirlendi.Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.B.'yi Sahil Yaşam Parkı içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. 'Mala zarar verme' suçundan hakkında işlem yapılan S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Heykelleri balyozla kıran şüpheli yakalandı
Heykelleri balyozla kıran şüpheli yakalandı
Heykelleri balyozla kıran şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı DURAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özder Prens Harry Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Heykelleri balyozla kıran şüpheli yakalandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 17:06:31. #1.14#
title