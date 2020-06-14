Heykel saldırıları İtalya'ya sıçradı
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Heykel saldırıları İtalya'ya sıçradı

İtalya'da gazeteci Indro Montanelli'nin heykeline kimliği belirsiz kişiler tarafından boyalı saldırı düzenlendi.

Heykel saldırıları İtalya'ya sıçradı
14.06.2020 21:52 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:39

İtalya'da gazeteci Indro Montanelli'nin heykeline kimliği belirsiz kişiler tarafından boyalı saldırı düzenlendi.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan küresel protestolarda ırkçı ve sömürgeci kişilere ait heykellere yönelik saldırılar devam ediyor. İtalya'nın Milano kentinde bulunan ünlü İtalyan gazeteci Indro Montanelli'nin heykeli kimliği belirsiz kişiler tarafından boyalı saldırıya uğradı. Saldırganlar kırmızı boya ile boyadıkları heykelin üzerine sprey ile "Tecavüzcü" ve "Irkçı" yazdı. Saldırganlar, Montanelli'nin heykelinin bulunduğu parktan kaldırılmasını istedi. Floyd protestoları ile başlayan küresel heykel eylemlerinde ilk defa İtalya'da bir heykel hedef alındı. Milano Belediyesine bağlı çalışanlar ise bugün heykeli temizlemeye başladı.

Öte yandan Montanelli, 1935 yılında 26 yaşındayken İtalya'nın Eritre'yi ele geçirmeye çalıştığı dönemde 12 yaşındaki Eritreli bir kız çocuğunu satın alarak, evlenmişti. Montanelli'ni heykeli geçen sene "Kadınlar Günü" gösterilerinde de saldırıya uğramış ve pembeye boyanmıştı. - MİLANO

Kaynak: İHA

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