Heyetu Tahriru'ş Şam (HTŞ) örgütüne katılmak isteyen 1 kişi İstanbul'da yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Heyetu Tahriru'ş Şam (HTŞ) örgütüne katılmak isteyen 1 kişi İstanbul'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden Türkiye uyruklu bir şüphelinin, Heyetu Tahriru'ş Şam'a (HTŞ) katılmak ve Suriye'de savaşmak üzere seyahat hazırlığı yaptığı sırada yakalandığı belirtildi.

İstanbul'da radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden Türkiye uyruklu bir şüphelinin, Heyetu Tahriru'ş Şam'a (HTŞ) katılmak ve Suriye'de savaşmak üzere seyahat hazırlığı yaptığı sırada yakalandığı belirtildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik sabah düzenlenen operasyonda 13'ü Rusya, Orta Asya ve Suriye kökenli olmak üzere toplam 18 kişiyi gözaltına almıştı.

Operasyona ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Yakalanan şüphelilerden E.D. adlı zanlının, ağırlıklı olarak Suriye'de faaliyet gösteren ve bu ülkedeki iç savaşta "aktif bir selefi cihad örgütü" olarak tanımlanan Heyetu Tahriru'ş Şam'a (HTŞ) katılmak üzere seyahat hazırlığı yaptığı belirlendi. Örgüt saflarına katılmak üzere hazırlık yapan şüphelinin, cep telefonundan ve sosyal medya üzerinden 'Şam Kurtuluş Heyeti" olarak da anılan HTŞ üyeleri ile irtibata geçerek Suriye'ye kaçma planı yaptığı tespit edildi.

Güvenlik kaynaklarından aktarılan bilgilere göre 18 sanıktan yabancı uyruklu 13 şüphelinin, Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere sınır dışı edilmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Heyetu Tahriru'ş Şam (HTŞ) örgütüne katılmak isteyen 1 kişi İstanbul'da yakalandı
Heyetu Tahriru'ş Şam (HTŞ) örgütüne katılmak isteyen 1 kişi İstanbul'da yakalandı
Heyetu Tahriru'ş Şam (HTŞ) örgütüne katılmak isteyen 1 kişi İstanbul'da yakalandı
Heyetu Tahriru'ş Şam (HTŞ) örgütüne katılmak isteyen 1 kişi İstanbul'da yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Lüks rezidansta dehşet: Ablasını döven sevgilisini bıçakladı
Lüks rezidansta dehşet: Ablasını döven sevgilisini bıçakladı
Sevgilisini öldüren ve cesedi de çukura gömen sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Sevgilisini öldüren ve cesedi de çukura gömen sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Sahildeki kutlamada kan aktı! Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi
Sahildeki kutlamada kan aktı! Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Ceyda Düvenci Jennifer Lopez Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cenk Tosun Gökhan Töre Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Heyetu Tahriru'ş Şam (HTŞ) örgütüne katılmak isteyen 1 kişi İstanbul'da yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 14:08:13. #1.11#

title