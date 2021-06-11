Heyette, Bakanlar Çavuşoğlu, Akar, Soylu, Genelkurmay Başkanı Güler, MİT Başkanı Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun ve Cumhurbaşkanlığı...
Heyette, Bakanlar Çavuşoğlu, Akar, Soylu, Genelkurmay Başkanı Güler, MİT Başkanı Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın yer alacak.
Heyette, Bakanlar Çavuşoğlu, Akar, Soylu, Genelkurmay Başkanı Güler, MİT Başkanı Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın yer alacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz