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Heyeti Temsiliye Türk Okçuluğu Müsabakaları Tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Heyeti Temsiliye Türk Okçuluğu Müsabakaları tamamlandı.

15.12.2019 08:36 | Son Güncelleme: 15.12.2019 08:41
Heyeti Temsiliye Türk Okçuluğu Müsabakaları Tamamlandı

Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Heyeti Temsiliye Türk Okçuluğu Müsabakaları tamamlandı.


İl Müdürlüğü Atıcılık Alanında yapılan ve oldukça heyecanlı geçen müsabakalar büyük oldu. Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları İl Müdürü Murat Eskici tarafından verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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