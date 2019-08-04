Heyet Tahrir el-Şam: İdlib'de oluşturulacak tampon bölgeden çekilmeyiz

Heyet Tahrir el-Şam: İdlib'de oluşturulacak tampon bölgeden çekilmeyiz

El Kaide'nin eski uzantısı Heyet Tahrir el-Şam (HTS), İdlib'de oluşturulması önerilen tampon bölgeden çekilmeyeceklerini duyurdu.

4.08.2019 16:21
Heyet Tahrir el-Şam: İdlib'de oluşturulacak tampon bölgeden çekilmeyiz

El Kaide'nin eski uzantısı Heyet Tahrir el-Şam (HTS), İdlib'de oluşturulması önerilen tampon bölgeden çekilmeyeceklerini duyurdu.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentindeki silahlı grup HTS'nin lideri Ebu Muhammed Colani, "şartlı ateşkes" ilan edilen İdlib'de gelecekte oluşturulacak tampon bölgeden çekilmeyi reddettiklerini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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