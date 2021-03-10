Heyelanlı yolda çalışma başlatıldı
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Heyelanlı yolda çalışma başlatıldı

10.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:50
Heyelanlı yolda çalışma başlatıldı

Ordu'nun Kumru ilçesinde heyelan nedeniyle göçükler oluşan karayolunda onarım çalışmaları başlatıldı.

Ordu'nun Kumru ilçesinde heyelan nedeniyle göçükler oluşan karayolunda onarım çalışmaları başlatıldı.

Kumru ilçesi Yalnızdam Mahallesi'nde, Kumru-Fatsa karayolu üzerinde bir süre önce heyelan nedeniyle bir kısmı göçen, üzerinde oluşan çatlaklar nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı yolda çalışmalar başladı. İşaret levhaları ve sinyalizasyon sistemi ile önlemler alınan yolda, karayolları ekipleri onarım çalışmaları başlattı. Muhtemel bir göçüğün önüne geçmek adına kazıklama çalışmalarının da başlatıldığı yolda ekipler, onarılan bölgede asfaltlama işlemini de uygulayacak. - ORDU

Heyelanlı yolda çalışma başlatıldı
Heyelanlı yolda çalışma başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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