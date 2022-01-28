Heyelanın yaşandığı karayolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor
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Heyelanın yaşandığı karayolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor Zonguldak-İstanbul karayolunda heyelanın yaşandığı bölgede ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
ZONGULDAK (İHA) - Heyelanın yaşandığı karayolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor
ZONGULDAK - Zonguldak-İstanbul karayolunda heyelanın yaşandığı bölgede ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Dün öğlen saatlerinde Zonguldak-İstanbul karayolu Değirmenağzı mevkisinde heyelan meydana geldi. Kar küreme aracına isabet eden devasa kayalar sebebiyle sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ulaşım ise alternatif güzergahlardan sağlandı.
Çelik kafes telleri parçalayarak karayoluna inen kayaları temizleme çalışmalarının başlatılması bekleniyor. Heyelan bölgesinde ulaşım ise tek şeritten sağlanıyor. Devasa kayaların temizlenmesi ve heyelanın yaşandığı araziye yeniden çelik kafes tellerin yerleştirilmesinin ardından ulaşım yeniden çift şeritten sağlanacak.