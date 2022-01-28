Heyelanın yaşandığı karayolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Heyelanın yaşandığı karayolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor

İhlas Haber Ajansı, Onur Altındağ - Güncel
 - Güncelleme:

Heyelanın yaşandığı karayolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor Zonguldak-İstanbul karayolunda heyelanın yaşandığı bölgede ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

ZONGULDAK (İHA) - Heyelanın yaşandığı karayolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor

ZONGULDAK - Zonguldak-İstanbul karayolunda heyelanın yaşandığı bölgede ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Dün öğlen saatlerinde Zonguldak-İstanbul karayolu Değirmenağzı mevkisinde heyelan meydana geldi. Kar küreme aracına isabet eden devasa kayalar sebebiyle sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ulaşım ise alternatif güzergahlardan sağlandı.

Çelik kafes telleri parçalayarak karayoluna inen kayaları temizleme çalışmalarının başlatılması bekleniyor. Heyelan bölgesinde ulaşım ise tek şeritten sağlanıyor. Devasa kayaların temizlenmesi ve heyelanın yaşandığı araziye yeniden çelik kafes tellerin yerleştirilmesinin ardından ulaşım yeniden çift şeritten sağlanacak.

Heyelanın yaşandığı karayolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Heyelanın yaşandığı karayolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Heyelanın yaşandığı karayolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor

İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Güncel

Toprak Kayması, Zonguldak, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title