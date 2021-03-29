Heyelanın meydana geldiği yolda çalışmalar sürüyor
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Heyelanın meydana geldiği yolda çalışmalar sürüyor

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Heyelanın meydana geldiği yolda çalışmalar sürüyor

Zonguldak D-655 Karayolu'nda cumartesi gece saatlerinde meydana gelen heyelan sonrası ulaşıma kapanan yol ile ilgili olarak açıklama yapan Düzce Valisi Cevdet Atay;

Zonguldak D-655 Karayolu'nda cumartesi gece saatlerinde meydana gelen heyelan sonrası ulaşıma kapanan yol ile ilgili olarak açıklama yapan Düzce Valisi Cevdet Atay; heyelan sonrası çalışmaların başlatıldığını ve Karayolları ekipleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda yolun en hızlı şekilde tamamlanacağını belirtti.

Düzce – Zonguldak Karayolu üzerinde hafta sonu medyana gelen heyelan nedeniyle çöktü. Heyelanın ardından yolun çift şeritli olarak kapatılmasıyla küçük araçlar köy yollarına yönlendirildi. Ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için ise Karayolları ekipleri tali yol çalışması başlattı.

"Karayolları çalışmalarını artırtarak sürdürüyor"

Düzce Valisi Cevdet Atay, "Düzce-Akçakoca arasındaki buradan 20. kilometre Akçakoca istikametinden 6. kilometrede heyelan meydana gelmişti. Şu an yolumuz kapalı ama köy yollarında ulaşım sağlanmaktadır. Karayolları çalışmaları bizzat ve sürekli takip ediyor. Biz de takip ediyoruz. Karayolları çalışmalarını artırarak sürdürüyor. Karayolları, havaların yağışlı gitmesine rağmen şu an araç gereçlerini de artırarak çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Biz de her türlü desteği sağlıyoruz. Amacımız hızlı bir şekilde servis yolunun sağlanması ve akabinde de oradaki heyelanın ortadan kaldırılıp yolun eski haline getirilmesi" şeklinde konuştu.

Vali Atay, Karayolları yetkilileri ile yaptığı görüşmeler sonucunda yolun en hızlı ve en güvenilir şekilde tamamlanacağını söyledi. - DÜZCE

Heyelanın meydana geldiği yolda çalışmalar sürüyor
Heyelanın meydana geldiği yolda çalışmalar sürüyor
Heyelanın meydana geldiği yolda çalışmalar sürüyor
Heyelanın meydana geldiği yolda çalışmalar sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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