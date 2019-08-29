Heyelanın kapattığı yol ulaşıma açıldı

29.08.2019 18:02

Batman'ın Sason ilçesinde heyelanın kapattığı Mereto Dağı yolu, İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefliği ekiplerince ulaşıma açıldı.

İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefliğince, Sason ilçesinde kış aylarında yoğun kar yağışı ve yağmurdan dolayı kapanan dağ yolu için, çalışma başlattı.

Yolu dağlık alanda bulunması nedeniyle sürekli kapandığını belirten İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Fikret Kılıç, Çalışırlar köyünden Mereto Dağına kadar olan yaklaşık 15 kilometrelik yolun yaklaşık 1 aylık bir çalışma sonucu ulaşıma açıldığını söyledi.

Kaynak: AA