Heyelanı Fark Edip, Yolu Trafiğe Kapattılar

HAKKARİ- Çukurca karayolunda çalışma yapan ekipler, toprak kaymasını fark edince yolu trafiğe kapattı. Kısa bir süre sonra tonlarca taş ve toprak yığını karayoluna indi.

Hakkari-Çukurca karayolundaki Çimenli köyü yakınlarında sabah saatlerinde yol çalışması yapan Karayolları ekipleri, yol kenarındaki bir tepede toprak kayması olduğunu fark edince hemen tedbir alıp, yolu trafiğe kapattı. Yolun trafiğe kapatılmasından hemen sonra da tonlarca ağırlığındaki taş ve toprak yığını bir anda yola düştü.

Karayolları ekiplerinin dikkati sayesinde, her gün yüzlerce aracın geçtiği yolda olası bir facianın önüne geçildi. Heyelan sonrası Karayolları ekipleri, yoldaki taş ve toprak yığınlarını iş makineleriyle temizleyerek yolu ulaşıma açtı.

- Hakkari

Kaynak: DHA