Heyelandan dolayı 3 gündür kapalı olan Yüksekova-Van karayolunda hummalı çalışma

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 gün önce meydana gelen heyelandan dolayı kapalı olan karayolunda çalışmalar sürerken, geçişler için de dere üzerinden geçici yol yapılıyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 gün önce meydana gelen heyelandan dolayı kapalı olan karayolunda çalışmalar sürerken, geçişler için de dere üzerinden geçici yol yapılıyor.

Yüksekova ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle 3 gün önce Yüksekova-Van karayolunun Yeni Köprü mevkiinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan tonlarca ağırlığındaki toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı. Bölgede ekipler yola yolu açma çalışmalarını aralıksız sürdürürken, geçişlerin sağlaması için yolun kenarından Zap Suyu'na akan dere üzerinden geçici yol yapımına başlandı.

3 gündür heyelanın olduğu yerde beklediklerini ifade eden tır sürücüsü Ömer Aktaş, "3 gece, 2 gündür buradayım. Heyelan olmuş ve yol kapalı. Evimize bir an önce gitmek istiyoruz. Devletimizden ricamız bu yolu hızlıca açsınlar. Sağ olsunlar ekipler de hummalı bir çalışma yürütüyor. İnşallah kısa zamanda açılır" dedi.

Öte yandan, güvenlik güçleri yaşanan heyelandan sonra can ve mal kaybı yaşanmaması için önlemler alıyor. Yüksekova'dan Van ve Hakkari istikametine gitmek üzere gelen araçlar ilçeye geri gönderiliyor. - HAKKARİ

Kaynak: İHA