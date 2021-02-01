Heyelanda yolu kapatan dev kaya, 15 saatlik çalışmayla kırıldı (2)
DİNAMİTLE PATLATILDI AMA KAYA YERİNDE DURUYORAntalya-Mersin karayolunda meydana gelen heyelanın ardından karayoluna düşen, yol kenarında tehlike oluşturan kaya, saatlerce süren çalışma sonunda delicilerle delindi.
DİNAMİTLE PATLATILDI AMA KAYA YERİNDE DURUYOR
Antalya-Mersin karayolunda meydana gelen heyelanın ardından karayoluna düşen, yol kenarında tehlike oluşturan kaya, saatlerce süren çalışma sonunda delicilerle delindi. Deliklerin içerisine onlarca dinamit yerleştirildi. 6 saatlik çalışmanın ardından patlatılan dinamitler dev kayaya az miktarda zarar verdi. Kayada dikey çatlaklar oluşurken patlama sonrası devreye giren kırıcı operatörleri kayayı parçalara ayırarak bulunduğu yerden kaldıracak. Dinamitlerin patlatılma anı ise Demirören Haber Ajansı kameralarınca kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR