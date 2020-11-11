Heyelanda otomobilinin üzerine kaya düşen ilaç mümessili, öldü
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Heyelanda otomobilinin üzerine kaya düşen ilaç mümessili, öldü

11.11.2020 10:34 | Son Güncelleme: 11.11.2020 10:39
Heyelanda otomobilinin üzerine kaya düşen ilaç mümessili, öldü

ARTVİN'de meydana gelen heyelanda kaya parçalarının üzerine düştüğü otomobilde yaralanan ilaç mümessili Onur Aslan (36), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ARTVİN'de meydana gelen heyelanda kaya parçalarının üzerine düştüğü otomobilde yaralanan ilaç mümessili Onur Aslan (36), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

?Artvin-Yusufeli karayolunda dün akşam saatlerinde etkili yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları, seyir halindeki ilaç mümessili Onur Aslan yönetimindeki otomobile isabet etti. Onur Aslan ağır yaralanırken, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Aslan, kaldırıldığı Artvin Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AYDIN

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