Heyelanda kar küreme aracının şoförü yaralandı - Haberler
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Heyelanda kar küreme aracının şoförü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Heyelanda kar küreme aracının şoförü yaralandı

Zonguldak-İstanbul karayolu Değirmenağzı mevkisinde meydana gelen heyelanda bazı kaya parçalarının kar küreme aracının üzerine düştüğü ve araç sürücüsünün yaralandığı ortaya çıktı.

Zonguldak- İstanbul karayolu Değirmenağzı mevkisinde meydana gelen heyelanda bazı kaya parçalarının kar küreme aracının üzerine düştüğü ve araç sürücüsünün yaralandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, bugün 12.00 sıralarında meydana gelen heyelan Zonguldak-İstanbul karayolunda ulaşımı aksattı. Kopan devasa kayalar karayoluna indi. Bu sırada güzergahı kullanan kar küreme aracına düşen devasa kaya parçaları araç sürücüsünü yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı sürücü Celal D. (67) Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, heyelanın meydana geldiği güzergahta temizlik çalışmaları sürüyor. - ZONGULDAK

Heyelanda kar küreme aracının şoförü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Zonguldak, İstanbul, Tragger, kar, 3. Sayfa, Haber

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