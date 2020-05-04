Heyelanda kapanan Nallıhan-Mudurnu yolu ulaşıma açıldı

Ankara ve İstanbul arasında yaklaşık 2,5 aydır kapalı bulunan Nallıhan-Mudurnu yolu üzerindeki Aynalıkaya Geçidi ulaşıma açıldı.

Ankara ve İstanbul arasında yaklaşık 2,5 aydır kapalı bulunan Nallıhan-Mudurnu yolu üzerindeki Aynalıkaya Geçidi ulaşıma açıldı.

Heyelan nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır kapalı olan Nallıhan-Mudurnu karayolu ulaşıma açıldı. Etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan heyelan sebebiyle 6 Şubat'tan bu yana kapalı olan karayolu üzerindeki Aynalıkaya Geçidi ulaşıma açıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA