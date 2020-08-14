Heyelanda hayatını kaybeden adam son anlarını böyle kayda aldı
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Heyelanda hayatını kaybeden adam son anlarını böyle kayda aldı

Heyelanda hayatını kaybeden adam son anlarını böyle kayda aldı Trabzon'un Of ilçesi Sugeldi Mahallesi'nde şiddetli yağış sonrası yaşanan heyelanda aracıyla toprak altına kalarak hayatını kaybeden şahıs ölmeden önce şiddetli yağışı aracının içinden kayda almış Trabzon'un Of ilçesi...

14.08.2020 20:18 | Son Güncelleme: 14.08.2020 20:23

Heyelanda hayatını kaybeden adam son anlarını böyle kayda aldı

Trabzon'un Of ilçesi Sugeldi Mahallesi'nde şiddetli yağış sonrası yaşanan heyelanda aracıyla toprak altına kalarak hayatını kaybeden şahıs ölmeden önce şiddetli yağışı aracının içinden kayda almış

TRABZON - Trabzon'un Of ilçesi Sugeldi mahallesinde şiddetli yağış sonrası yaşanan heyelanda aracıyla toprak altına kalarak hayatını kaybeden şahsın ölmeden önceki son anlarını cep telefonu ile kayda aldığı ortaya çıktı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir haftadır etkili olan şiddetli yağışlar bugün Trabzon'un Of ilçesi Sugeldi Mahallesi'nde ölüme neden oldu. Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken yağışlar sonrası oluşan heyelanın altında kalan Yılmaz Hacımahmutoğlu hayatını kaybederken, cansız bedeni kurtarma ekipleri tarafından toprak altından çıkartıldı. Ticaretle uğraşan Hacımahmutoğlu'nun ölmeden önce evine giderken şiddetli yağışı aracının içerisinden kayda aldığı gözlenirken, çektiği son görüntüler sevenlerini üzdü.

Heyelanda hayatını kaybeden adam son anlarını böyle kayda aldı

Kaynak: İHA

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