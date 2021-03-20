Heyelanda evi yıkılan 8 kişilik aile okulda yaşıyor
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Heyelanda evi yıkılan 8 kişilik aile okulda yaşıyor

20.03.2021 10:44 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:48
Heyelanda evi yıkılan 8 kişilik aile okulda yaşıyor

Samsun'un Yakakent ilçesinde heyelandan evi yıkılan 8 kişilik aile devlet okulunda yaşıyor.

Samsun'un Yakakent ilçesinde heyelandan evi yıkılan 8 kişilik aile devlet okulunda yaşıyor.

Yakakent ilçesi Çepni Mahallesi'nde yaşayan Akkuş ailesinin 1,5 yıl önce heyelandan dolayı evleri yıkıldı. Barınacak bir yeri olmayan aile, aynı mahallenin boş olan devlet okuluna yerleştirildi. Okulda yaşayan 8 kişilik aile zor durumda olduklarını ifade etti.

Haftanın belirli günlerinde Çepni Mahallesi'nden Yakakent ilçe merkezine minibüsle taşımacılık yapan baba Bilal Akkuş(40), bu işten kazandığı parayla ancak evin gıda ihtiyacını karşılayabildiğini söyledi. Hayırseverlerden yardım isteyen Bilal Akkuş, "Evimiz heyelandan dolayı kaydı ve göçtü. Evimizi tekrardan yaptırma imkanımız yok. Okulda kalıyoruz. Evimiz yıkılmadan önce minibüs almıştık, ona kredi borcumuz var. Okulda yaşamak çok zor. Felçli bir babam var. 8 nüfus yaşıyoruz. Bir yerden gelirimiz yok. Yetkililer bize 'bir ev yaptırana kadar okulda kalabilirsiniz' dediler" ifadelerini kullandı.

Babaanne Saniye Akkuş (69), "Evimiz heyelandan yıkıldı. Sonra bizi okula aldılar. Okulda yaşamımız zor. Evimiz yok, maddi durumumuz iyi değil. Yıkılan evimizin yerine ev yaptıramadık. Arabamız da borç" diye konuştu.

Köy okulunda yaşamlarını sürdüren Akkuş ailesi ayrıca bu sene üniversiteyi kazanan kızlarını okutacak maddi durumlarının olmadığını dile getirdi.

Yakakent Kaymakamlığı yardımları

Yakakent Kaymakamlığından alınan bilgiye göre ise ailenin mağdur olmaması için devlet okuluna yerleştirildiği ve yeni bir ev bulana kadar burada kalabilecekleri bildirildi. Yakakent Kaymakamlığı aileye 5 bin TL nakdi yardım, 1 buçuk ton demir ve 100 torba çimento yardımı yaptı. Belediye ekipleri de kepçelerle ailenin ev yapacağı yerin alanını açtı. - SAMSUN

Heyelanda evi yıkılan 8 kişilik aile okulda yaşıyor
Heyelanda evi yıkılan 8 kişilik aile okulda yaşıyor
Heyelanda evi yıkılan 8 kişilik aile okulda yaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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