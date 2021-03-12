RİZE Heyelanda devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü
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RİZE Heyelanda devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü

12.03.2021 15:58 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:17

Heyelanda devrilen ağaç otomobilin üzerine düştüRİZE'nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen heyelanda devrilen ağaç, park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Heyelanda devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde meydana gelen heyelanda devrilen ağaç, park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Fındıklı ilçesi Meyvalı köyünde toprak kayması meydana geldi. Kayan toprakla birlikte devrilen ağaç park halindeki otomobilin üzerine düştü. Şahin Özçırak'a ait otomobilde hasar oluştu.

Özçırak, Dün akşam işten çıkıp eve gittiğimde evin yolunda çalışma olduğu için arabamı başka bir noktaya park ettim. Eve gittim, gece kar yağışlıydı. Sabah tekrar işe gitmek için arabanın yanına geldiğimde bu manzara ile karşılaştım. Arabanın üst tarafından heyelan kopmuş sürüklediği ağaç arabanın üzerine devrilmiş dedi.

RİZE Heyelanda devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü
RİZE Heyelanda devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü
RİZE Heyelanda devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü
RİZE Heyelanda devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü
RİZE Heyelanda devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü
RİZE Heyelanda devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü
RİZE Heyelanda devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü
RİZE Heyelanda devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü
RİZE Heyelanda devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü
RİZE Heyelanda devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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