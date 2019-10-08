Heyelanda büyük hasar gören camide çalışma başlatıldı

08.10.2019 15:24

Tokat'ta heyelanda büyük zarar görerek 4 yıldır ibadete kapalı olan camide restorasyon çalışmaları başlatıldı.



Akdeğirmen Mahallesi'nde yaklaşık 4 yıl önce bir inşaat temel kazısı çalışmaları sonrasında Horuç Camii'nin duvarlarında derin çatlaklar meydana geldi. Cami yıkılma tehlikesine karşı ibadete kapatılırken, kubbe kısmı ve dış duvarları ağaç direklerle desteklendi. Mahalledeki evlerin de kayma riskine karşı bölge riskli alan ilan edildi. Fore kazıkları çakılarak kaymaya karşı önlem alındıktan sonra cami ve çevresindeki evler 2018 yılında riskli alandan çıkarıldı. Yüzeysel kaymanın devam ettiği öngörüsü ile çalışma yapılamayan camide restorasyona start verildi. Restorasyon çalışmaları kapsamında caminin kubbe ve duvarları sökülmek suretiyle zemini sağlamlaştırılarak yeninden yapılması planlanıyor.



Söküm çalışmaları 1.5 sürecek



Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, cami yanındaki parselde yapılan inşaat kazısından dolayı meydana gelen kaymada caminin ciddi derecede hasar gördüğünü kaydetti. Zeminde kaymanın devam etmesi nedeni ile riskli alan ilan edilen bölge bu riskin kalkması ile birlikte proje hazırlandığını ve çalışmaların başlatıldığına dikkat çeken Kılınç, "Koruma kuruludan caminin sökümüne yönelik gerekli izinlerimizi aldık ve çalışmalara başladık. Caminin bir kısmını söktükten sonra zeminde iyileştirme yaptıktan sonra önümüzdeki yıl retorasyonunu tamamlayacağız. Söküm çalışmalarını yaklaşık 1.5 ay sürmesini planlıyoruz. Yapı ile gerekli emniyet tedbirleri alınmış durumda" dedi.



Söküm çalışmalarında minarenin korunarak caminin diğer hasarlı bölümlerinde çalışma yapılacağının altını çizen Kılınç, "Caminin çatısı ve hasarlı olan duvarlarının tamamını alacağız. Bu çalışmalardan sonra da zemin çalışmaları yapılarak restorasyonumuza devam edilecek" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA