Heyelana müdahale eden kepçe devrildi: 2 yaralı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde, şiddetli sağanak sonrası oluşan toprak kayması ve yol çökmelerine müdahale eden kepçenin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde, şiddetli sağanak sonrası oluşan toprak kayması ve yol çökmelerine müdahale eden kepçenin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Ordu genelinde iki gündür devam eden ve aralıklarla etkisini arttıran sağanak sonrası Perşembe ilçesinde küçük çaplı heyelanlar ve yollarda tahribatlar meydana geldi. Ordu Büyükşehir ve Perşembe Belediyesi'ne bağlı ekipler, alanlarda gerekli çalışmalarını yaparken, ilçeye Yeniköy Mahallesi'nde heyelan ve yol tahribatlarını onarmada kullanılan kiralık bir kepçe kontrolden çıkarak bahçeye devrildi. Kaza sonrası operatör Ersan E. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralanırken, iş makinesinde ise maddi hasar oluştu. Jandarma ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.

"54 mahallemizin tamamında zarar ve tahribatlar var"

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yoğun yağışlar sonrası mahallelerde toprak kayması, yollarda ise tahribatların meydana geldiğini belirtti. Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin koordineli şekilde çalışmaları sürdürdüğünü belirten Başkan Tandoğan, "Bu çalışmalarda görev alan personellerimiz yolları ulaşıma açmada, uçukları kaldırmada 24 saat esasına göre çalışan personellerimizin tamamına çok teşekkür ediyorum. Rabb'im hiç kimseye böyle zararlar afetler yaşatmasın. Bu çalışma esnasında iş makinemizin heyelan alanında çalışma yaparken devrilmesi sonucu iki çalışanımız yaralanmıştır. Yaralanan çalışma arkadaşlarımıza çok geçmiş olsun diyor, Rabb'im bu gibi afetlerden, bu gibi kazalardan tüm hemşehrilerimizi tüm çalışanlarımızı korumasını temenni ediyorum. Çok şükür çalışanlarımızın sağlık durumu iyidir. Yağmur sonucunda 54 mahallemizin tamamında zararlar ve tahribatlar meydana gelmiştir, bu tahribatlar ve zararlar en kısa süre içinde onarılarak eskisinden daha iyi ve düzenli olacaktır" dedi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı