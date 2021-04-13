Heyelana istinat duvarı önlemi
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Heyelana istinat duvarı önlemi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Heyelana istinat duvarı önlemi

Zonguldak'ta Karaelmas Mahallesi Elvankazancı sokakta sağanak yağış nedeniyle arda arda heyelanlar yaşandı.

Zonguldak'ta Karaelmas Mahallesi Elvankazancı sokakta sağanak yağış nedeniyle arda arda heyelanlar yaşandı. Bir evin çökme tehlikesi yaşamasının ardından Belediye ekipleri heyelana önlem olarak istinat duvarı çalışmalarına başladı.

Karaelmas Mahallesinde geçtiğimiz günlerde sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana gelmişti. Heyelan sırasında evin önünde bulunan boş alanda çökme meydana geldi. Son olarak dün aynı yerde ikinci bir heyelan şoku yaşandı. Yaşanan heyelan sırasında bu kez evde çökme riski ortaya çıkardı. Ev sahiplerinin haber vermesi üzerine belediye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen belediye ekipleri incelemelerin ardından bir daha çökme tehlikesi yaşanmaması amacıyla istinat duvarı yapılmasına karar verdi. Ekipler olay yerine gelerek duvar için çalışmalara başladı. - ZONGULDAK

Heyelana istinat duvarı önlemi
Heyelana istinat duvarı önlemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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