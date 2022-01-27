Heyelan, Zonguldak - İstanbul karayolunu kilitledi- Metrelerce kuyruk oluştu - Haberler
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Heyelan, Zonguldak - İstanbul karayolunu kilitledi- Metrelerce kuyruk oluştu

İhlas Haber Ajansı, Emre Can Bayram - Güncel
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Heyelan, Zonguldak - İstanbul karayolunu kilitledi Metrelerce kuyruk oluştuİstanbul karayolu Değirmenağzı mevkiinde heyelan ihbarı trafiği kilitledi.

ZONGULDAK (İHA) - Heyelan, Zonguldak - İstanbul karayolunu kilitledi

Metrelerce kuyruk oluştu

ZONGULDAK Zonguldak-İstanbul karayolu Değirmenağzı mevkiinde heyelan ihbarı trafiği kilitledi.

Zonguldak İstanbul Karayolu Değirmenağzı mevkiinde heyelan ihbarı üzerine trafik kilitlendi. Zonguldak Ilıksu Değirmenağzı mevkiinde heyelan meydana geldi. Bölgeye giden trafik ekipleri bölgede geniş çaplı önlem alırken trafik tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Meydana gelen heyelan nedeniyle metrelerce kuyruk oluşurken trafik kitlendi.

Heyelan, Zonguldak - İstanbul karayolunu kilitledi- Metrelerce kuyruk oluştu

Heyelan, Zonguldak - İstanbul karayolunu kilitledi- Metrelerce kuyruk oluştu

Heyelan, Zonguldak - İstanbul karayolunu kilitledi- Metrelerce kuyruk oluştu

İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram - Güncel

Toprak Kayması, Zonguldak, İstanbul, Güncel, Haber

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