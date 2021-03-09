Heyelan yaşanan yolda çalışmalar tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Heyelan yaşanan yolda çalışmalar tamamlandı

09.03.2021 20:20 | Son Güncelleme: 09.03.2021 20:25
Heyelan yaşanan yolda çalışmalar tamamlandı

Türkeli ilçesine bağlı Yusuflu köyünde 1 Mart'ta yaşanan heyelan sonrası araç trafiği için tehlike arz eden bölgede başlatılan yol genişletme çalışmaları tamamlandı.

Türkeli ilçesine bağlı Yusuflu köyünde 1 Mart'ta yaşanan heyelan sonrası araç trafiği için tehlike arz eden bölgede başlatılan yol genişletme çalışmaları tamamlandı.

1 Mart'ta meydana gelen heyelan nedeniyle yolun büyük bir bölümünün koptuğu Türkeli ile Yusuflu köyü arasındaki yoldaTürkeli İlçe Özel İdaresi tarafından yapılan çalışmalarla yol genişletme çalışmaları tamamlanarak yol yeniden trafiğeaçıldı.

Türkeli ilçe merkezi ile Yusuflu köyünü birbirine bağlayan yolda 1 Mart'ta meydana gelen heyelan nedeniyle yolun büyük bir bölümü kopmuş, menfezde de zararlar meydana gelmişti. Sadece otomobilleringeçebildiği yol ile ilgili Türkeli İlçe Özel İdaresi ekipleri harekete geçerek, iş makineleriyle söz konusu bölgede yol genişletme çalışmalarına başlamıştı. - SİNOP

Heyelan yaşanan yolda çalışmalar tamamlandı
Heyelan yaşanan yolda çalışmalar tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bülent Ersoy Aleyna Tilki Pelin Öztekin Esra Dermancıoğlu
Spor Ali Koç Erol Bulut Mete Kalkavan Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Heyelan yaşanan yolda çalışmalar tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 20:25:28. #1.16#
title