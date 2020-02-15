Heyelan tehlikesinin bulunduğu yolda çalışmalar sürüyor
Haberler » Güncel » Heyelan tehlikesinin bulunduğu yolda çalışmalar sürüyor - Haber

Heyelan tehlikesinin bulunduğu yolda çalışmalar sürüyor

Karabük'te kaya parçalarının düştüğü yolda heyelan tehlikesine karşı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

15.02.2020 15:59 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:00
Heyelan tehlikesinin bulunduğu yolda çalışmalar sürüyor

'te kaya parçalarının düştüğü yolda heyelan tehlikesine karşı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.


Kartaltepe Mahallesi yolunda kaya parçalarının yola düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı. Güvenlik önleminin alındığı yolda Karabük Belediyesi ekipleri meydana gelebilecek heyelana karşı çalışma başlattı. İş makinaları 4 gündür çalışmalarını sürdürürken, çalışmanın ardından yol ulaşıma tekrar açılacak. - KARABÜK

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler