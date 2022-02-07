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Heyelan sebebiyle köy yolunda göçükler oluştu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Heyelan sebebiyle köy yolunda göçükler oluştu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde karın erimesi sonrasında meydana gelen heyelan köy yolunda göçüklerin oluşmasına sebep oldu.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde karın erimesi sonrasında meydana gelen heyelan köy yolunda göçüklerin oluşmasına sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçe merkezinden İkiyaka, Yukarı Köy, Ulu ve Saka köylerine ulaşımın sağlandığı yolda, karın erimesi sebebiyle heyelan meydana geldi. heyelan sonrasında yolda göçükler oluştu.

Göçen yolda Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. - KASTAMONU

Heyelan sebebiyle köy yolunda göçükler oluştu

Heyelan sebebiyle köy yolunda göçükler oluştu

Heyelan sebebiyle köy yolunda göçükler oluştu

Heyelan sebebiyle köy yolunda göçükler oluştu

Heyelan sebebiyle köy yolunda göçükler oluştu

Heyelan sebebiyle köy yolunda göçükler oluştu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kastamonu, 3. Sayfa, Haber

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