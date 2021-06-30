Heyelan riski nedeniyle kapanan Hıdırellez yolunda çalışmalar sürüyor
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Heyelan riski nedeniyle kapanan Hıdırellez yolunda çalışmalar sürüyor

Heyelan riski nedeniyle kapanan Hıdırellez yolunda çalışmalar sürüyor
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, heyelan riski nedeniyle Valilik tarafından kapatılan Hıdırellez bölgesindeki çalışmaları denetledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, heyelan riski nedeniyle Valilik tarafından kapatılan Hıdırellez bölgesindeki çalışmaları denetledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Erkilet Mahallesi Hıdırellez mevkisinde heyelan riskine konu bölgede yürütülen çalışmaları Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ile denetleyerek Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal'dan bilgiler aldı.

Hıdırellez mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçalarının yola düşmesinin ardından yolun trafiğe kapatılmasıyla başlayan süreci takip eden Büyükkılıç, heyelan riskini ortadan kaldırmak amacıyla Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin hummalı bir çalışma yürüttüğünü, bölgenin fiziki olarak çok fazla sayıda ekiple çalışılmasına müsaade etmediğini, buna karşın şartları zorlayarak 3 ekskavatör ve 10 kamyonun sabahın ilk ışıklarından, gece yarılarına kadar çalıştığını aktardı.

En kısa zamanda yolu trafiğe açma yönünde gayret gösterdiklerini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bu bölgedeki yapılmış olan güzel hizmetin gölgelenmesinden dolayı biz vatandaşlarımızdan özür diliyoruz. Elbette buradaki mağduriyeti giderme, bir an evvel yolumuzu trafiğe açmak için de her türlü fedarkalıktan kaçınmadığımızı buradan paylaşmak istiyorum. Cenab-ı Allah kazadan beladan esirgesin. Eleştirmek kolay, laf söylemek kolay ama çalışmaları yerinde gördüğünüz zaman adeta iğneyle kuyu kazıldığını rahatlıkla göreceksiniz ve vatandaşlarımız da hak verecektir. Bizi bugüne kadar hep anlayışla karşıladılar, yine anlayışla karşılamaları yönünde kendilerinden beklenti içerisinde olduğumuzu iletiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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