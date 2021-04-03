Heyelan olan yolda asfaltlama devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Heyelan olan yolda asfaltlama devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Heyelan olan yolda asfaltlama devam ediyor

Zonguldak karayolundaki heyelan sonrasında yapılan alternatif yol çalışmalarını inceleyen Düzce Valisi Cevdet Atay, "Servis yolu pazar günü akşam üzeri vatandaşlarımızın hizmetine açılacaktır" dedi.

Zonguldak karayolundaki heyelan sonrasında yapılan alternatif yol çalışmalarını inceleyen Düzce Valisi Cevdet Atay, "Servis yolu pazar günü akşam üzeri vatandaşlarımızın hizmetine açılacaktır" dedi.

Düzce'yi Karadeniz'e bağlayan önemli geçiş güzergahlarından olan Düzce-Akçakoca karayolunda meydana gelen heyelanın ardından yol gidiş gelişli trafiğe kapatılmıştı. Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmeyen güzergahta, binek araçlar ise köy yollarına yönlendiriliyor.

Bölgede karayolları ekipleri tarafından yapılan alternatif yol çalışmaları da devam ediyor. Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ile birlikte bölgede inceleme yaptı.

4 Nisan Pazar günü akşam saatlerinde alternatif olarak kullanılacak olan yolun tamamlanacağını belirten Vali Atay, "Servis yolunda asfaltlama çalışmalarımız devam ediyor. Pazar günü akşamüzeri vatandaşlarımızın hizmetine açılacaktır" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Heyelan olan yolda asfaltlama devam ediyor
Heyelan olan yolda asfaltlama devam ediyor
Heyelan olan yolda asfaltlama devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Hayati Yazıcı Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Alişan Hazal Kaya Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Heyelan olan yolda asfaltlama devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 17:19:44. #1.14#
title