KARABÜK (İHA) - Heyelan nedeniyle zarar gören 21 mezarın yeri değiştirilecek... Afet bölgesine hurdacılar dadandı

KARABÜK Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı Köyü Erfeyli Mahallesinde meydana gelen heyelan yağışla birlikte tehlikeli etkisini sürdürürken afetten etkilenen 21 mezarın yeri değiştirilecek.

İlçeye bağlı Değirmenyanı Köyü Erfeyli Mahallesi geçtiğimiz Pazar günü başlayan heyelan nedeniyle büyük çökmeler ve derin yarıklar meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, göçme tehlikesine karşı 21 ev için tedbir amaçlı boşaltma kararı aldı. Her geçen gün etkisini artıran heyelan nedeniyle mezarlarda zarar gördü. Dün gece başlayan yağış köylüleri tedirgin ederken, zarar gören 21 mezarın yeri için değiştirme kararı alındı.

İHA muhabirine konuşan Değirmenyanı Köyü Muhtarı İhsan Kurt, heyelan bölgesinde çalışmaların devam ettiğini belirtti. Kurt, İl Özel İdare ekiplerinin ulaşıma kapanan yol için alternatif yol açılmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Yağmurun yağması ile tedirgin olduklarını kaydeden Kurt, "Dün akşam itibariyle bir toprakta oynama olmadı. Yağmur yağışı devam ederse en büyük sıkıntımız o zaman başlayacak" dedi.

Muhtar Kurt, heyelan nedeniyle 21 tane mezarın zarar gördüğünü, gereken işlemleri tamamladıklarını belirterek, "İki tanesinin naklini yaptık. Geriye kalan mezarların da naklini en kısa sürede yapacağız" diye konuştu.

Heyelanı duyan hurdacıların köye akın ettiğini dile getiren Kurt, "Bizde sürekli takip edemediğimiz, çalışma yerinde bulunduğumuzdan dolayı halkımızdan destek istedik. Şuanda Şirinköy'den Değirmenyanı Köyüne girişi tamamen yasakladık" ifadelerine yer verdi.