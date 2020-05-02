Heyelan nedeniyle Yüksekova-Hakkari karayolu ulaşıma kapandı

Hakkari karayolu, 35'inci kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapandı.

Hakkari karayolu, 35'inci kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapandı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.

Yüksekova'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, hayatı olumsuz nedeniyle Yağış nedeniyle Yüksekova- Hakkari karayolunun 35'inci kilometresindeki Yeni Köprü mevkiinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan tonlarca ağırlığındaki toprak ve kaya parçaları, karayolunu ulaşıma kapattı. Heyelanın ardından jandarma ekipleri bölgede önlem aldı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, karayolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA