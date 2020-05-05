Heyelan nedeniyle yolda kalan şoförlere Türk Kızılay'dan iftar
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Heyelan nedeniyle yolda kalan şoförlere Türk Kızılay'dan iftar

Heyelan nedeniyle yolda kalan şoförlere Türk Kızılay'dan iftar
05.05.2020 22:09 | Son Güncelleme: 05.05.2020 22:11

Türk Kızılay Derneği Hakkari Şubesi, heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Yüksekova kara yolunda kalan tır şoförlerine iftarlık kumanya dağıttı.

Türk Kızılay Derneği Hakkari Şubesi, heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Yüksekova kara yolunda kalan tır şoförlerine iftarlık kumanya dağıttı.

Türk Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Kızılay, yaptığı açıklamada, vatandaşlardan yolda kalan tır şoförleri olduğunu öğrendiklerini ve telefonla irtibata geçtiklerini söyledi.

Şoförlerin taleplerini aldıktan sonra harekete geçtiklerini belirten Bozkurt, şunları kaydetti:

"Kentte ihtiyaç sahibi ailelere yönelik iftar için hazırladığımız yemek var. Durumu öğrendikten sonra yemeği daha fazla yaptık. Yolda kalan 60 kişiye de iftar hazırlayarak aracımızla onların bulunduğu bölgeye gittik ve yemekleri dağıttık. Şoförler orada kaldığı süre boyunca onlara iftar götürmeye devam edeceğiz."

Şoförler de Kızılaya desteğinden dolayı teşekkür etti.

Heyelan nedeniyle yolda kalan şoförlere Türk Kızılay'dan iftar

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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