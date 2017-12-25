Heyelan Nedeniyle Yıkılma Riski Bulunan Evlerin Boşaltılması Tebligatı

Zonguldak'ta sağanak sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle yıkılma riski bulunan 11 evin boşaltılması için tebligat yapıldı, 13 konut da incelemeye alındı.



Edinilen bilgiye göre, kentte iki gündür aralıklarla devam eden sağanak, Baştarla Mahallesi Celal Bayar Caddesi'nde toprak kaymasına yol açtı.



İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince yapılan incelemelerin ardından risk altında bulunan 11 evin boşaltılması için tebligat yapıldı, 13 konut da incelemeye alındı.



Vatandaşlardan Namık Güçlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, evinin altında toprak yarılması olduğunu söyledi.



Düzenli olarak evde çatlak olup olmadığını kontrol ettiğini belirten Güçlü, "3-4 gündür gece uyuyamıyorum. Torunum, çoluğum çocuğum var. 3 katlı binada 8 aileyiz." dedi.



Vatandaşlardan Muzaffer Ömür de yıkılma durumu olan evde babasının ikamet ettiğini dile getirerek, "Benim haberim yoktu. Onlara, 'Evden çıkın.' kararı vermişler. Geldiğimde evin yamulduğunu gördüm. Daha sonra evi boşalttık." diye konuştu.



Valilik açıklaması



Zonguldak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada da Baştarla Mahallesi'nde heyelan meydana geldiği belirtilerek, "Bölgede 23-24 Aralık'ta toplamda metrekareye 54 kilogram yağış düşmesi sonucu heyelan meydana gelmiştir. Zonguldak Belediye Başkanlığı'nca 11 konutun boşaltılması için konut sahiplerine tebligat yapılmış, 13 konut da risk taşıdığı için incelemeye alınmıştır." ifadelerine yer verildi.