Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolun açılması için çalışmalar sürüyor
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Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolun açılması için çalışmalar sürüyor

Karabük'te meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Kartaltepe Mahallesi yolunda ekiplerin çalışması devam ediyor.

13.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:52
Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolun açılması için çalışmalar sürüyor

'te meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Kartaltepe Mahallesi yolunda ekiplerin çalışması devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Kartaltepe Mahallesi'nde dün meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolun açılması için ekipler çalışma başlattı.

Karabük Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

Çalışmanın tamamlamasının ardından Kartaltepe Mahallesi yolu ulaşıma açılacak.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolun açılması için çalışmalar sürüyor
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