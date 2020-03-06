Heyelan nedeniyle kısmen kapanan yol ulaşıma açıldı

06.03.2020 18:41 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:41

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sağanak nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu kırsal Çatalköprü, Aşağı Bozkır ve Yukarı Bozkır mahallelerinin kısmen kapanan yolu Belediye ekiplerince yapılan çalışmayla açıldı.

Turgutlu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Dün gece saatlerinde etkili olan sağanakta kırsal Aşağı Bozkır, Yukarı Bozkır ve Çatalköprü mahallelerinin yolu, gevşeyen toprağın kayması sonucu kısmen kapandı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ekipleri, bugün sabah saatlerinde yoldaki tonlarca toprak ve kaya parçasını dozerle kaldırıp, yolun ulaşıma açılmasını sağladı. Mahalle sakinleri, heyelan nedeniyle kısmen kapanan yollarını tekrar trafiğe açan belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA