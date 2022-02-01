Heyelan nedeniyle kapanan Zonguldak-İstanbul kara yolu ulaşıma açıldı

ZONGULDAK (AA) - Heyelan nedeniyle kapanan Zonguldak- İstanbul kara yolunun İstanbul yönü, çalışmaların ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Değirmenağzı Tünelleri mevkisinde yamaçtan düşen kaya ve toprak parçaları ile bir ağacın devrilmesi sonucu, kara yolunun İstanbul istikametinde ulaşım kapandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis güvenlik önlemi alırken, Karayolları ekipleri inceleme yaptı.

Ulaşımın farklı güzergahlara yönlendirildiği kara yolunda ekipler, çok sayıda iş makinesiyle yolu temizledi.

Çalışmaların bitmesinin ardından yolun İstanbul istikameti, yeniden kontrollü olarak ulaşıma açıldı.