Heyelan nedeniyle kapanan Yüksekova-Hakkari yolu açıldı

Hakkari'de heyelan nedeniyle kapanan Yüksekova-Hakkari kara yolu kontrollü olarak araç geçişlerine açıldı.

Hakkari'de heyelan nedeniyle kapanan Yüksekova-Hakkari kara yolu kontrollü olarak araç geçişlerine açıldı.

Kara yolunun 30. kilometresindeki Yeniköprü bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yolda Karayolları 117. Bölge Şefliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, uzun süren çalışma sonucu yola düşen kaya parçalarını ve toprağı temizledi. Yol da kontrollü olarak araçların geçişine izin verildi.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda riskin devam etmesi nedeniyle AFAD ekipleri de hazır bekletildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven