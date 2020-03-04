04.03.2020 19:24 | Son Güncelleme: 04.03.2020 19:25

Heyelan nedeniyle kapanan yolun yanına yeni yol yapıldı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan yol, yanına yapılan alternatif yolla yeniden ulaşıma açıldı.

Sandıklı ilçesinin, Uşak ve İzmir'e ulaşımını sağlayan Yavaşlar köyü yakınlarındaki yolda, yağış nedeniyle 22 Şubat günü çökme meydana geldi. Yolda, 50 metre uzunlukta, 3 metre genişlikte ve 1 metre derinlikte çukur oluştu. Ayrıca yol boyu çatlaklar meydana geldi. Karayolları tarafından yola uyarı levhaları konularak, önlem alındı. Karayolları ekipleri onarım çalışmalarına başladı.

Çalışmalar kapsamında çöken yolun yanından başka bir yol yapılarak, yol yeniden ulaşıma açıldı.

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Haber: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)

Kaynak: DHA

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