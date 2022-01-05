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Heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

Heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Giresun'u Dereli ve Şebinkarahisar ilçelerine bağlayan karayolunda meydana gelen heyelan karayolları ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.

ŞEBİNKARAHİSAR, GİRESUN (İHA) - Giresun'u Dereli ve Şebinkarahisar ilçelerine bağlayan karayolunda meydana gelen heyelan karayolları ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.

Heyelan nedeniyle kapanan yol, karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının tamamlanmasının ardından kontrollü olarak tekrar ulaşıma açıldı. Bölgede yaşanması muhtemel yeni heyelan riskine karşı da önlem alındı. - GİRESUN

Heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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