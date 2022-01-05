Heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
Giresun'u Dereli ve Şebinkarahisar ilçelerine bağlayan karayolunda meydana gelen heyelan karayolları ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.
ŞEBİNKARAHİSAR, GİRESUN (İHA) - Giresun'u Dereli ve Şebinkarahisar ilçelerine bağlayan karayolunda meydana gelen heyelan karayolları ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.
Heyelan nedeniyle kapanan yol, karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının tamamlanmasının ardından kontrollü olarak tekrar ulaşıma açıldı. Bölgede yaşanması muhtemel yeni heyelan riskine karşı da önlem alındı. - GİRESUN
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