Heyelan nedeniyle kapanan köy yolu temizlendi

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yakabak köy yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yakabak köy yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Köylülerin yardım talebi üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdare ekiplerince yol temizlenerek ulaşıma açıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesine bağlı Yakabağ köy yolunda heyelan meydana geldi. Yaklaşık 1 hafta ulaşıma kapanan köy yolunda, köylülerin durumu yetkililere bildirmesiyle İl Özel İdaresine bağlı ilçe şantiye şefliği ekipleri tarafından temizleme çalışmaları başlatıldı. Köy yolunda yapılan 2 saatlik çalışmayla yolun tekrar ulaşıma açıldığı öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı