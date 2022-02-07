Heyelan nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı - Haberler
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Heyelan nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

İhlas Haber Ajansı, Abdulaziz Karataş - Güncel
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Heyelan nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı Batman'ın Sason ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapana köy yolu, karayolları ekiplerinin çalışmasıyla temizlenerek ulaşıma açıldı.

SASON, BATMAN (İHA) - Heyelan nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapana köy yolu, karayolları ekiplerinin çalışmasıyla temizlenerek ulaşıma açıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde meydana gelen heyelan, karayolları ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi. Heyelan nedeniyle kapanan yol, karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasını tamamlamasının ardından kontrollü olarak tekrar ulaşıma açıldı. Bölgede yaşanması muhtemel yeni heyelan riskine karşı da önlem alındığı belirtildi.

Heyelan nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Heyelan nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Heyelan nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - Güncel

Toprak Kayması, Batman, Sason, Güncel, Haber

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