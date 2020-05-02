Heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Yüksekova kara yolunda çalışmalar sürüyor
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Heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Yüksekova kara yolunda çalışmalar sürüyor

Heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Yüksekova kara yolunda çalışmalar sürüyor
02.05.2020 15:47 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:51

Heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Yüksekova kara yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Yüksekova kara yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Yüksekova-Hakkari kara yolunun 25. kilometresinde önceki akşam sağanağın neden olduğu heyelan sonucu kapanan yolun açılması için Karayolları 117. Şube Şefliği ekiplerince çalışma yürütülüyor.

Heyelan riski nedeniyle gece ara verilen çalışmalara sabah yeniden başlandı.

İl Özel İdaresinin de destek verdiği ekipler, yolun açılması için iş makineleriyle çalışmalarını kontrollü sürdürüyor.

Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Osman Doğramacı, heyelanın meydana geldiği noktaya gelerek incelemelerde bulundu, bilgi aldı.

Doğramacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde Yüksekova-Yeni köprü kara yolunda heyelan meydana geldiğini anımsattı.

Karayolları ekipleri ile ilçedeki ekiplerin desteği ile çalışma yürütüldüğünü belirten Doğramacı, "İnşallah en kısa sürede bu sorunun üstesinden geleceğiz. Ciddi bir iş. Tek tesellimiz herhangi bir can ve mal kaybının olmaması. İnşallah arkadaşlarımız hızla bu sorunu burada çözecekler ve bu yolu tekrar ulaşıma açacağız." diye konuştu.

Heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Yüksekova kara yolunda çalışmalar sürüyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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