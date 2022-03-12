Heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı

AA - Yusuf Okur - Güncel
 - Güncelleme:
Heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı

Artvin'de meydana gelen heyelan sonucu kapanan Artvin-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı.

ŞAVŞAT, ARTVİN (AA) - Artvin'de meydana gelen heyelan sonucu kapanan Artvin- Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı.

Artvin-Şavşat kara yolu 30. kilometredeki Berta Köprüsü mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım çift yönlü durdu.

Yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan yol, karayolları ekiplerinin çalışması sonrası temizlenerek yeniden açıldı.

Öte yandan, heyelan, güzergahta seyreden bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AA / Yusuf Okur - Güncel

Artvin, Şavşat, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title