Heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı
AA - Yusuf Okur - Güncel
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Artvin'de meydana gelen heyelan sonucu kapanan Artvin-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı.
ŞAVŞAT, ARTVİN (AA) - Artvin'de meydana gelen heyelan sonucu kapanan Artvin- Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı.
Artvin-Şavşat kara yolu 30. kilometredeki Berta Köprüsü mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım çift yönlü durdu.
Yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan yol, karayolları ekiplerinin çalışması sonrası temizlenerek yeniden açıldı.
Öte yandan, heyelan, güzergahta seyreden bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
AA / Yusuf Okur - Güncel