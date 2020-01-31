Heyelan nedeniyle hasar gören yolda onarım çalışması
Nurdağı ilçesinde heyelan nedeniyle hasar gören yolda bakım ve onarım çalışması başlatıldı.
31.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:14
Nurdağı ilçesinde heyelan nedeniyle hasar gören yolda bakım ve onarım çalışması başlatıldı.
Son yıllarda heyelan nedeniyle çökme meydana gelen Nurdağı-Gaziantep yolu Olucak Mahallesi mevkisinde çalışma başlatıldı.
Çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Çalışmaların 6 ay süreceği öğrenildi.
Kaynak: AA