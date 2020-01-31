Heyelan nedeniyle hasar gören yolda onarım çalışması
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Heyelan nedeniyle hasar gören yolda onarım çalışması

Nurdağı ilçesinde heyelan nedeniyle hasar gören yolda bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

31.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:14
Heyelan nedeniyle hasar gören yolda onarım çalışması

ilçesinde heyelan nedeniyle hasar gören yolda bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

Son yıllarda heyelan nedeniyle çökme meydana gelen Nurdağı-Gaziantep yolu Olucak Mahallesi mevkisinde çalışma başlatıldı.

Çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Çalışmaların 6 ay süreceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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