Heyelan nedeniyle evlerini boşaltmaları istenen köylüler mermer ocağının sahiplerine tepki gösterdi
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Heyelan nedeniyle evlerini boşaltmaları istenen köylüler mermer ocağının sahiplerine tepki gösterdi

04.03.2021 19:17 | Son Güncelleme: 04.03.2021 19:17
Heyelan nedeniyle evlerini boşaltmaları istenen köylüler mermer ocağının sahiplerine tepki gösterdi

Isparta'nın Sütçüler ilçesi Yeşilyurt köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle evlerini boşaltmaları istenen köylüler, heyelana neden olduğunu öne sürdükleri mermer ocağına tepki gösterdi.

Isparta'nın Sütçüler ilçesi Yeşilyurt köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle evlerini boşaltmaları istenen köylüler, heyelana neden olduğunu öne sürdükleri mermer ocağına tepki gösterdi.

Mermer ocağı bölgesine giden köylüler, heyelandan sorumlu tuttukları mermer ocağının yolu kapattı.

Köylüler, maden ocağı şirketinin yetkilileriyle görüşerek zararlarının karşılanmasını istedi.

Köylüler ile şirket yetkilileri arasında yapılan görüşme sonucu jandarma tarafından yol trafiğe açıldı. Görüşmelerin devam edeceği bildirildi.

Köylülerden Bekir Demirbaş, AA muhabirine, köylüler olarak mağdur olduklarını söyledi.

Kendileri için yapılan konteynerin yeterli olmadığını belirten Demirbaş, "7 nüfuslu bir aile 21 metrekare bir konteynerin içinde durur mu? Durmaz, bir evde 7 kişiyiz biz." diye konuştu.

Hanife Demirbaş ise mermer ocağının attığı molozlar yüzünden evinde çatlaklar oluştuğunu savundu.

Yetkililerin afet nedeniyle evlerini boşaltmasını istediğini ifade eden Demirbaş, şöyle konuştu:

"Konteyner süreci olacak dediler, bir konteynere 2 aydır elektrik takılamadı. İçine dahi giremedik. Biz evlerimizin istimlak edileceğini duyduk. Kesinlikle öyle olmasını istemiyoruz. Evlerimizin üç kuruşa satılıp elimizden alınmasını istemiyoruz. yetkililerden evimizin değeri neyse tespit edilsin. Şu anda gidecek hiçbir yerimiz yok. Konteynerin yapılmasını bekliyoruz."

25 Ocak'ta Sütçüler ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü Mandallar Mahallesi'ndeki heyelan nedeniyle 28 hanenin acilen boşaltılması kararı alınmış, köylüler heyelandan sorumlu tuttukları mermer ocağının yolu kapatıp lastik yakmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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