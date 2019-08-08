Heyelan nedeniyle çöken yolda çalışma başlatıldı

Heyelan nedeniyle çöken yolda çalışma başlatıldı

Bozkır'ı Antalya kara yoluna bağlayan yolun Çatmakaya bölgesinde geçtiğimiz kış heyelan nedeniyle yaşanan çökmenin ardından yol ulaşıma kapanmıştı.

08.08.2019 14:06
Heyelan nedeniyle çöken yolda çalışma başlatıldı

Bozkır'ı Antalya kara yoluna bağlayan yolun Çatmakaya bölgesinde geçtiğimiz kış heyelan nedeniyle yaşanan çökmenin ardından yol ulaşıma kapanmıştı.
Kış aylarında meydana gelen heyelanda yol kenarındaki istinat duvarının göçmesi ile yolun yaklaşık 100 metrelik bölümü etkilendi.
Yolunun etkilenen kısımda çalışma başlatıldı.

Çatmakaya bölgesindeki çalışma nedeni yol, Gölcük yaylasının girişinden Karakışla Yaylası bölgesindeki tahliye yolundan trafik akışı sağlanıyor.

Kaynak: AA
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